Más de 30 mil empleadores adeudan a la CSS por evadir pago de la cuota empleado-empleador

Sobre las medidas que se aplican a empleadores que mantienen procesos con la CSS , el Lcdo. Cueto Cisneros r emarcó que el departamento de Apremio y Cobro adscrito a la dirección nacional de Ingresos en cumplimiento, detecta que el empleador después de tres meses que no hace efectivo el pago de obligaciones con la CSS o no concreta un arreglo de pago administrativo; inmediatamente se le remite una certificación de morosidad a la coordinación administrativa judicial para que se dé inicio al cobro coactivo.

