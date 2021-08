más de 30 ciclistas implicados provocan una gran montonera

En una larga recta, en la que el pelotón iba muy junto intentando paliar los temidos abanicos, un corredor se fue al suelo y provocó un efecto dominó en el que muchos otros competidores acabaron con él contra el asfalto . Aunque la caída no fue de consecuencias graves para nadie, más allá del típico raspón y el propio golpe en el suelo, todos pudieron continuar. No obstante, las imágenes que dejaron (especialmente las tomadas desde la cámara aérea del helicóptero) ya forman parte de los ‘highlights’ de esta Vuelta.

