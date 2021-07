Mas de 2,500 personas vacunadas se han contagiado de covid-19 en Puerto Rico – NotiCel – La verdad como es – Noticias de Puerto Rico – NOTICEL

“Tenemos que cerrar la brecha al virus y la mejor manera para hacerlo es vacunándose. Quienes en este momento no se han vacunado deben hacerlo por ellos y por su familia. No queremos que más personas mueran por un virus teniendo la vacuna que nos da protección. Ninguna vacuna nos ofrece el 100 % eficacia, pero sí disminuye la gravedad de la enfermedad y la probabilidad de contagio en una persona vacunada”, sostuvo Mellado López.

Basado en el sistema Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS), dentro del grupo poblacional de 12 a 19 años se ha logrado inocular 206,397. No obstante, el Departamento junto a la colaboración de pediatras y proveedores bajo la campaña de vacunación “VacuTour: Back To School” buscarán impulsar la inmunización en los jóvenes de cara al regreso a clases y cumpliendo con la Orden Administrativa 2021-509.

“Según reportes preliminares de los epidemiólogos municipales, se han identificado casos de personas que están inmunizadas al virus y se han contagiado. No obstante, debido a que la información sobre el estatus de vacunación en los reportes no necesariamente se verifica, limitándose a lo que expresan las personas contagiadas, se han utilizado datos más completos y representativos del Programa de Vacunación, del sistema PREIS y el BioPortal para calcular tasas más fiables de contagios en la población con la serie de dosis de vacuna completada”.

