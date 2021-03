Más de 230 barcos a la espera de poder atravesar el Canal de Suez bloqueado

Tanto la empresa japonesa Shoei Kisen, propietaria del barco, como la multinacional Bernhard Schulte Shipmanagement, gestora de la mercancía, están colaborando en las tareas para tratar de mover el Ever Given.

Más de 230 barcos se encuentran anclados a la espera de poder transitar por el Canal de Suez, que se encuentra bloqueado desde el martes por el portacontenedores Ever Given, mientras continúan este viernes por tercer día consecutivo los trabajos para tratar de desencallarlo.

