Más de 2,000 personas completamente vacunadas contra el covid-19 se han contagiado y la tasa de positividad aumenta a 6.9% | Agencias

“Según reportes preliminares de los epidemiólogos municipales, se han identificado casos de personas que están inmunizadas al virus y se han contagiado. No obstante, debido a que la información sobre el estatus de vacunación en los reportes no necesariamente se verifica, limitándose a lo que expresan las personas contagiadas, se han utilizado datos más completos y representativos del Programa de Vacunación, del sistema PREIS y el BioPortal para calcular tasas más fiables de contagios en la población con la serie de dosis de vacuna completada”, dijo el principal oficial de epidemiología, José Becerra.

