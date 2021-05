Más de 200 heridos en enfrentamientos entre civiles palestinos y militares israelíes en Jerusalén

“Le decimos (al primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu: no juegues con fuego . Esta es una batalla que no puedes ganar. La arrogancia y la tiranía israelíes serán aplastadas contra las piedras de la mezquita de Al Aqsa”, ha avisado.

El cuerpo ha indicado que “las fuerzas han comenzado a restablecer el orden (…) luego de violentos disturbios , durante los cuales cientos de sospechosos comenzaron a arrojar piedras, botellas y objetos ” a los agentes, informa The Times of Israel.

