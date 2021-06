Más de 200 exlíderes mudiales urgen al G7 a financiar las vacunas contra la covid-19 en los países pobres

Save the Children subraya que mientras en el Reino Unido más del 75% de los adultos han recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, en gran parte del África subsahariana el nivel de personas que han sido inmunizadas no supera el 2%.

Un grupo de 230 antiguos líderes mundiales, incluidos un centenar de ex primeros ministros, han respaldado una petición promovida por la organización humanitaria Save the Children para que los países del G7 financien la vacunación contra la covid-19 en zonas más pobres.

You May Also Like