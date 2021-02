Más de 200 estudiantes, a recuperar año escolar

En el corregimiento de Hurtado, indicó la concejal Yasmina Benavides , varios estudiantes, principalmente de familias indígenas, abandonaron el sistema escolar al no contar con internet y no recibir los módulos y guías

Con el plan de Aprendizaje Acelerado los alumnos que no lograron conectarse a través del internet, que perdieron comunicación con sus docentes o no lograron concluir el año escolar 2020 tendrán la opción de cursar dos años de estudio en uno, explicó Herrera.

