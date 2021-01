Más de 2 mil restaurantes cierran operaciones en medio de la pandemia

“Estamos consciente del problema de salud que hay en el país, pero sentimos que cada vez que el gobierno pone una cuarentena la pone a medias. Yo no veo como va a funcionar una cuarentena donde se aplica la salida por género y numero de cédula. Una cuarentena no es la medida más practica en este momento”, afirmó el empresario.

Domingo de Obaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (Arap) indicó que con la nueva cuarentena no todos los restaurantes que tenían previsto reabrir operaciones lo van hacer porque la forma de vender a través de las plataforma de entrega de comida no es rentable y se gasta más en poder otorgar el servicio que en lo que se vende.

You May Also Like