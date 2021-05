Más de 15 países participarán en Expocomer 2022

Para el 23 de marzo, el horario de entrada a la exhibición para expositores es de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.; mientras que los días 24 y 25 de marzo el acceso es de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. En tanto, el sábado 26 de junio es de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. para expositores, compradores y el público en general.

