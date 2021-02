Más de 13.000 valoraciones y menos de 20 euros, así es el kit de elevación de pestañas que triunfa en Amazon

Dicen que los ojos son el espejo del alma y mucho más ahora que es lo único que la mascarilla deja ver de nuestro rostro así que en ellos recae toda la expresividad de nuestras palabras y de nuestras emociones. Por ello, es importante que cuidemos y mimemos esta zona de nuestro rostro para que siempre luzca perfecta. Así, en nuestra rutina de belleza no deben faltar herramientas para luchar contra las ojeras y las bolsas de los ojos, puesto que no solo aparecen ante el cansancio. En este sentido, los parches de gel, el contorno de ojos y el corrector son fundamentales en nuestro neceser.

