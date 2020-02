Más de 100 modelos tachan los “abusos” de Victoria’s Secret de “indignantes”

Razek ha negado las acusaciones en un correo electrónico enviado a The New York Times: “Las acusaciones en esta información son rotundamente falsas, han sido malinterpretadas y sacadas de contexto”.

“Esto es profundamente perturbador pero no sorprendente, ya que hemos visto casos similares en muchas ocasiones en la industria”, agrega el texto, firmado también por varia organizaciones, entre ellas Time’s Up.

“Escribimos hoy porque el reportaje de investigación de The New York Times muestra que la cultura misógina, de intimidación y acoso en Victoria’s Secret es incluso más indignante y está más arraigada de lo que se había pensado con anterioridad”, reza el texto, rubricado por modelos como Christy Turlington Burns, Amber Valletta o Iskra Lawrence.

Cerca de 100 modelos firmaron una carta publicada este viernes en la que se denuncia que la cultura “misógina” y de “intimidación” de la marca de ropa interior Victoria’s Secret, expuesta el pasado fin de semana en un reportaje de The New York Times, es “indignante”.

