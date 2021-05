Más de $10 millones en cláusulas abusivas

Las cláusulas abusivas son todas aquellas estipulaciones contractuales que no han sido negociadas individualmente por el consumidor y que, en contra de la buena fe, causan en perjuicio del consumidor un desequilibro importante en los derechos y obligaciones que derivan de un contrato. En las mismas, el consumidor no tiene margen o espacio de negociación.

You May Also Like