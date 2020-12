Más de 1.000 juristas de todo el mundo califican como “nulas de pleno derecho” las elecciones convocadas pro Maduro en Venezuela

Entre los firmante están Álvaro Rodríguez Bereijo, presidente emérito del Tribunal Constitucional español y redactor de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y Viviane Reding, ex vicepresidenta de la Comisión Europea y ex comisaria de Justicia.

De acuerdo con el dictamen de esos profesionales, las elecciones, que no han sido reconocidas ni por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de los Estados Americanos (OEA), serán “nulas de pleno derecho”. La WJA (World Jurist Association), con sede en Washington y presidida por el español Javier Cremades, quiere “advertir a la opinión pública mundial respecto a los intentos de Nicolás Maduro de elegir una nueva Asamblea Nacional mediante una convocatoria que no reúne los mínimos requisitos democráticos”.

