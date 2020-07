más créditos, derecho a veto y 750.000 millones

El presidente del Consejo Europeo matizó la propuesta inicial para tratar de acercar posturas. No hay grandes cambios, pero sí los suficientes como para vislumbrar un poco de luz. No toca la cantidad total del fondo: 750.000 millones de euros, pero sí el reparto de los mismos. En este nuevo plan, 300.00 irían destinados a préstamos mientras que 450.000 se darán en transferencias a fondo perdido.

