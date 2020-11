Más clase media, menos necesitados

El estribillo político es casi hereditario. No hay Gobierno que llegue al poder que no diga “trabajar por los más necesitados”. Hasta ahora, parece que lo han hecho muy bien, porque año a año, los necesitados son más. ¿Pero realmente este debe ser el enfoque de las políticas gubernamentales? Lo peor es que este estribillo sale de la esfera gubernamental y contagia a los sindicatos. Todo es “trabajar por los más necesitados”. Aunque se entiende la intencionalidad del término, el mismo tiene una connotación paternalista negativa y lejos de ayudar a quien se intenta ayudar, lo que hace es mantenerlo en el mismo lugar con su círculo vicioso. Eso es exactamente lo que ocurría en China, hasta que abrieron los ojos. Dejaron de trabajar para “los más necesitados” y empezaron a hacerlo también por la clase media. Para el 2030, la clase media china será de mil millones de personas, con ingresos entre 35 mil y 45 mil dólares anuales. El problema de los diferentes Gobiernos es que trabajan “por los más necesitados”, pero las políticas lejos de ayudar el país, lo que promueven es la desigualdad social, haciendo que haya más pobres y menos clase media. En su lugar, los Gobiernos deben enfocarse en la clase media, promover que crezca y mueva la economía. Porque es la clase media la que mueve la economía del país, la que paga impuestos, la que consume… Hay que invertir el enfoque y en vez de que haya más necesitados, tengamos menos, porque subieron a la clase media.

