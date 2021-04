Más cancha para el circo

La trampa está en hacernos creer que debemos dejar el nombre de Panamá en alto, como si eso sólo pudiera hacerse desde una cancha. Mientras no se amplié el espacio del conocimiento, la cultura, la educación, la salud o la seguridad, darle más recursos al circo va a terminar afianzando en nosotros el mal que está más asentado en nuestra sociedad, el “a mí me vale gaver”, que tiene en el deporte su mejor medicina para corroer la conciencia de lo que de verdad es lo más importante: saber qué es lo que nos están haciendo.

