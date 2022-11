más buenas noticias para derrotar al emperador de los tumores

Hablamos de tumores asintomáticos, que crecen quizás durante años en el pulmón del paciente. Si no se detectan a tiempo, y estos tumores ya producen síntomas, es señal de que están muy avanzados, y de que muy probablemente no serán susceptibles de una intervención quirúrgica , por lo que su pronóstico es mucho peor.

