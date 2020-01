Más allá del placer… | La Prensa Panamá

Caras vemos… pero de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), ¿cuánto sabemos? ¿Qué garantía tiene alguien de que la persona con la que mantiene relaciones sexuales no le contagiará el VIH, papiloma humano, clamidia, herpes u otra enfermedad, especialmente si es una relación casual y no utilizan preservativo? Un flujo vaginal distinto al normal, una lesión en el área genital como úlceras, verrugas o chancros, hinchazón, picazón, ardor y dolor interno en el área genital son síntomas que podrían indicar una infección de transmisión sexual. Los hombres generalmente presentarán secreciones y lesiones en la piel como verrugas, úlceras, enrojecimiento o descamazón.

Busque atención Si tiene síntomas como un flujo anormal, comezón, ardor, dolor o lesiones (verrugas, úlcera, chancro) en la zona genital, debe ir al médico. El uso de condón es recomendable para todas las edades y en todas las relaciones para prevenir las ETS.

En las mujeres, no todos los flujos diferentes son por una ETS, aclara el doctor Eric Molino García, gineco-obstetra. “La vaginosis bacteriana y los hongos lo puede tener gente que ni siquiera tiene pareja, y más en un clima tropical. Pero preste atención si hay un flujo más abundante de lo común, que puede o no tener olor, y que se ha presentado en un tiempo relativamente corto después de estar expuesta a la relación sexual”. En la década de 1970, el “cuco” era tener sífilis o gonorrea. Hoy día hay muchísima sífilis y gonorrea en Panamá, sobre todo en ciertas áreas específicas. Pero son enfermedades que tienen tratamiento. Lo que más preocupa ahora es el virus de papiloma humano (asociado al cáncer de cuello uterino) y el VIH, menciona el doctor Molino. “Entre más temprano una persona adquiera el virus de papiloma humano, sobre todo si es de los de mayor potencial de agresividad, como los serotipos 16 y 18, mayor es su riesgo de desarrollar cáncer si no existe un tratamiento y vigilancia”, añade el especialista. Otro factor a considerar es la resistencia que tenga la persona.“Las vacunas para prevenir el virus de papiloma han tenido un impacto, pero hay que esperar unos años para darnos cuenta del gran beneficio que significa vacunar a la población de niñas de 10 años en Panamá”.En cuanto al VIH, en el mundo, los portadores asintomáticos del virus son un gran problema porque no saben que están infectados y tienen sexo sin protección (sin usar condón). Por otro lado, las infecciones por herpes pueden dejar secuelas a largo plazo y afectar a la mujer embarazada o al bebé indirectamente. En Panamá aún no se ha aprobado una ley de educación sexual y salud reproductiva y la realidad es que muchos adolescentes tienen relaciones sexuales desprotegidas. Solo en el primer trimestre de este año se reportaron en el Ministerio de Salud 2 mil 594 casos de niñas y adolescentes embarazadas. De acuerdo con el doctor Molino, aunque lo ideal sería que los adolescentes se abstuvieran de tener relaciones sexuales hasta después de los 18 años, en la práctica no es lo que sucede. En su opinión, lo fundamental detrás de una política realista de ataque a las ETS es que la población tenga acceso a una educación con valores éticos y científicos de cuándo, cómo y con quién inicia su vida sexual, promoviendo el uso del condón y los controles médicos. “Hay enfermedades engorrosas como sífilis, chancro, clamidia… pero se curan. Sin embargo, la gente que está teniendo sexo no va a chequearse con la rutina que tendría que hacerlo”, añade. Si una mujer es activa sexualmente y se contagia con papiloma, solo se da cuenta si nota verrugas externas o si le sale en el examen de Papanicolau. Pero si no tiene verrugas y no se hace el Papanicolau anualmente, ¿cómo lo sabrá?