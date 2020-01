Más allá de piojos y lombrices… Otros parásitos peligrosos que también pueden tener los niños

Suele remitir a las pocas semanas o meses, pero, si no se trata, puede producir graves síntomas a largo plazo, como complicaciones cardíacas, intestinales y neurológicas muy variadas. Si se trata en la primera fase es fácilmente curable, mientras que si se cronifica es muy difícil acabar con el parásito. No se transmite de persona a persona.

No suele afectar a más del 5% de los niños, por lo que no es muy común, y está producida por el parásito Entamoeba, cuyos quistes están presentes en aguas y alimentos contaminados. Llegan al intestino, eclosionan e invaden la mucosa provocando. Muchas veces no provocan síntomas, pero sí se pueden contagiar. Los síntomas son:

