Marze quiere más ‘amor’ y menos odio

Marcela Amor Barnes es sin duda alguna una de las mujeres más hermosas de la televisión. Su atrevida personalidad, su cuerpo perfecto y su filosofía de vida la hacen una mujer completa, que a la par también demuestra ser muy buena madre.

Pero así como podemos reconocer sus cualidades, es muy duro ser una mujer profesional, sensual y madre, esa combinación parece levantar ronchas en muchas mujeres que a diario la critica por lo mínimo. Es por eso que quisimos entrevistarla y esto fue lo que nos comentó.

¿A qué te has enfrentado por ser una mujer sensual, soltera y con hija?

Soy más que “una mamá sensual”, soy una mamá que a diario aporta contenido inteligente en Ají. Mi reto es por ser “mujer”, aún en Panamá nos subestiman, como si tener senos y una placenta te anula profesionalmente. Lo mejor de todo es que trabajamos a la par de los hombres y somos jefas en todas partes. Pero la culpa es de la misma panameña que le da palo a otra si la ve surgir en vez de usar a las mujeres fuertes de ejemplo y trabajar igual de duro.

¿Hay algo que te frene y no te permita ser quien eres?

Si, la doble moral del panameño. Salvo pequeñas excepciones, el ser humano es muy falso. El panameño ataca panameño. Deberíamos aprender eso del venezolano; entre ellos se adulan y alaban su éxito. De cierto modo las mentes cerradas me frenan, hablamos de libertad de expresión pero nos da odio ver a gente libre serlo, eso es doble moral.

¿ Que crees que hace falta en Panama para que la mujer realmente se empodere?

¡Tiempo! Porque lo estamos haciendo bien. No se trata de palabras sino hechos y desde ya estamos demostrando que aquí hay madera.

¿ Cuáles son tus aspiraciones profesionales?

Llevo dos años trabajando en mi propia marca. Es un producto que uso y por el que me preguntan todos los días incluso personas desconocidas en la calle. Tengo una lista de clientes ya, un inversionista y un equipo de trabajo muy bueno. Lo bueno toma tiempo y “el tiempo de Dios es perfecto decía mi papá”. Toma tiempo porque es de excelente calidad y espero tenga buena acogida. Espero poder vivir de eso para el bienestar mío y de mi hija, trabajo duro por eso.

Subiste un post sobre cómo la sociedad ve a un hombre atractivo como” increíble y una superestrella” pero a la mujer la condenan ¿Qué nos dice de eso?

Tuve que dejar de subir cierto tipo de fotos aún cuando me pagan por modelar trajes de baño. La gente no entiende que es también un trabajo, pero repito, no puedo con la doble moral. Si subes fotos sexy aquí te llaman prostituta, fácil, regalada, bruta y asumen que es lo único que sabes hacer. Qué desgracia que cuando lo hace cualquier mujer que no sea panameña nos parece lo máximo. Pero si eres panameña y trabajas en los medios la crítica no se hace esperar.

