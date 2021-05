Marvel y Disney alistan sus apuestas para el universo cinematográfico

En un escenario aún incierto por la crisis sanitaria mundial, las mejores previsiones permiten establecer como los próximos estrenos de Marvel: Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura el 25 de marzo de 2022, Thor : Love and Thunder el 6 de mayo de 2022, Black Panther : Wakanda Forever el 8 de julio de 2022?, The Marvels el 11 de noviembre de 2022, Ant-Man y la avispa : Quantumanía el 17 de febrero de 2023 y Guardianes de la Galaxia 3 el 5 de mayo de 2023.

