Marvel se acerca a Asia

El viaje que da como resultado que una película llegue al cine puede estar plagado de obstáculos. Una prueba es Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings). Su estreno mundial formal es este fin de semana, aunque todo comenzó en la década de 1980, cuando el escritor de cómics Stan Lee quería producir una serie o una producción centrada en Shang-Chi, un experto en el combate cuerpo a cuerpo.

Stan Lee, padre de tantos superhéroes de Marvel, quería que el joven actor Brandon Lee fuera el protagonista de este proyecto, entre otras, porque Shang-Chi se inspira en el padre del intérprete, Bruce Lee, el maestro de las artes marciales. Aquello no funcionó.

La película número 25 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés, Marvel Cinematic Universe) casi echó a andar en 2000 de la mano del cineasta Ang Lee, pero luego del descalabro de crítica y público que fue su adaptación de Hulk (2003), se estancó la idea hasta que en marzo de 2020 apareció el director Destin Daniel Cretton, más famoso por filmes independientes sobre abogados abnegados (Just Mercy) y dramas sobre familias disfuncionales (Glass Castle y Short Term 12).

“Shang-Chi es muy importante, porque presentamos al primer superhéroe asiático-estadounidense de Marvel. Era esencial para nosotros que pudiera estar hombro con hombro con los otros superhéroes de Marvel que tanto amamos. Era vital que esta historia estuviera relacionada con el MCU. Hablamos mucho sobre cuánto del aporte emocional heredado del resto del MCU queríamos tener presente en esta historia, pero también queríamos empezar a avanzar en el universo y estar listos para nuevos retos por resolver en el futuro. La pregunta sobre el futuro de estos personajes está al final de esta película, aunque no lo sabemos exactamente, pero sí es seguro que van hacia alguna parte y te aseguro que ese viaje será muy emocionante”, promete a este periodista, vía Zoom, el realizador Cretton (nacido en 1978 en Hawái).

En diciembre de 2018, el actor Simu Liu dijo en Twitter soñar con ser el protagonista. El 20 de julio de 2019 Marvel/Disney le respondió que sí por la misma vía. Cortesía

Trabajar con Marvel

Cretton es un habitual de Deauville, Locarno y Sundance, llevando a estos festivales sus títulos de bajo presupuesto. Ahora trabaja para Marvel con fondos financieros de ensueño. “La mayor parte de mi vida he lidiado con la ansiedad. No siempre me he dado cuenta de lo que podría ser demasiado para mí. Hasta me tomó un tiempo mudarme para Los Ángeles. Crecí en el Pacífico, viví 10 años en San Diego, porque pensaba que la presión por filmar podría ser demasiado”.

Una leve inquietud tenía por integrar a la familia Marvel. “Lo que sentía era miedo de hacer una película gigante demasiado rápido, pero conocer al equipo de Marvel fue positivo. Aunque son el estudio de cine más grande de Hollywood y uno de los más exitosos, de muchas maneras operan como si fueran un estudio de cine independiente. Si tienes alguna pregunta o necesitas algo para la película o para alguna secuencia, tienes una línea directa con los que toman las decisiones para que eso suceda. Yo no sabía eso. Ha sido una agradable sorpresa descubrir cuán cálidos son y cómo te apoyan en Marvel”.

“Me ha tomado una serie de películas llegar hasta Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Siempre pongo todo mi esfuerzo, mi entusiasmo y mi experiencia para hacer las cosas lo mejor posible. Me siento orgulloso de esta película, de la historia que contamos. Sé que encontraremos audiencia. Estamos viendo la película en una época muy particular. Es una época difícil para estrenar por el coronavirus, pero a la vez es el tiempo perfecto para estrenar una película así. Espero que le hablemos a la gente sobre dónde están ahora mismo y les dé un soplo de alegría que tanto necesitamos todos en esta época”, resalta Cretton, quien ha ganado 34 premios internacionales por sus filmes sobre las situaciones precarias que en ocasiones sortean los seres humanos.

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos también es el resultado de un equipo actoral y técnico conformado por especialistas asiáticos y estadounidenses. “Para mí, la interacción detrás de las cámaras fue una de las partes más especiales. Había creadores de China continental, de Hong Kong, chinos-americanos y otros tipos de asiáticos americanos, pero todos estábamos juntos trabajando más allá de nuestros pasados y nuestras culturas. Prevalecieron más las similitudes, el deseo de todos por contar historias y porque todos estamos persiguiendo lo mismo. Fue muy fácil trabajar juntos y crear algo que espero que la gente, a pesar de sus distintos pasados y culturas, lo que vean es el amor que pusimos todos y el respeto que sentimos hacia todas las culturas involucradas”.

Un aspecto fundamental de esta producción es el alcance de la amistad entre los personajes de Chang-Shi (Simu Liu) y Katy (Awkwafina). Cortesía

Preguntado sobre la escena más compleja, de inmediato respondió que la del autobús descontrolado. “Fue la más retadora. Tuvimos que filmar muchos buses que podíamos elevar hasta 20 pies en el aire mientras bajaban a toda velocidad como en una montaña rusa. Algunas escenas se rodaron en San Francisco, otras en Sidney. Luego teníamos que coordinar todos los movimientos para darle continuidad a la secuencia. Todos los grandes choques de autos los hicimos casi de forma real en San Francisco. Toda esa coordinación valió la pena. Estoy muy emocionado de que vean esta escena”.

Amistad y humor

Un aspecto fundamental de esta producción es el alcance de la amistad representada entre los personajes de Chang-Shi (Simu Liu) y Katy (Awkwafina). “Aunque hay mucha amistad en otras cintas del MCU, estos dos son como hermanos. De verdad, se siente muy real esa amistad entre los actores. Como director, cuando tengo que trabajar una relación en una escena, espero que se dé una química natural. Me siento afortunado de que se dio esta química entre ellos. Lo notamos desde la primera vez que nos reunimos en las audiciones. Es difícil falsear esta clase de química frente a las cámaras”.

Otra de las claves de su argumento, que gira en torno al surgimiento de un nuevo héroe de acción con habilidades fantásticas, es la relevancia que tiene en la trama el sentido del humor. “Ese elemento es importante para cualquier película, incluso en los grandes dramas. Es necesario recordarle a la gente que la vida, aun cuando puede ser muy dolorosa, el humor siempre sale a flote para ayudar. Cuando mi familia ha pasado por algo trágico, hay muchos chistes que ayudan a balancear las cosas. Eso es lo que más amo de las películas de Marvel, que van y vienen entre el humor y el drama. Esto permite que las películas se sientan más terrenales, más creíbles, más confiables”.





