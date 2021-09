Marvel mira a China con ‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’

Durante la adolescencia, el hijo, interpretado por el desconocido actor chino-canadiense Simu Liu, decide abandonar a su controlador padre que lo ha entrenado como un asesino letal, y reinicia su vida en Estados Unidos. Shang-Chi lleva una vida anónima, entreteniéndose junto a su amiga Katy, interpretada por Awkwafina ( Crazy Rich Asians, Jumanji: The Next Level ), hasta que su padre –interpretado por la superestrella de Hong Kong Tony Leung– envía un grupo siniestro para traerlo de vuelta a casa.

