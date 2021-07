Martinelli olvidó sus malestares para hablar de política y abogó por sus hijos

En la reunión con sus antiguos copartidarios se le vio hablar efusivamente. Hubo carcajadas y mucha camaradería, un escenario que no coincide con aquel diagnóstico que pregonaban sus seguidores luego de que el neurocirujano Waltter Kravcio le hiciera una “cirugía mayor” en la columna vertebral el 20 de junio pasado, un día antes del nuevo juicio por los pinchazos, al que no asistió.

You May Also Like