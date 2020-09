Martinelli no se somete a indagatoria, pero exhorta a la fiscalía a buscar todos los testimonios de Odebrecht; ‘Mis hijos venían para cooperar’

“Exhorto a los fiscales y a la Procuraduría a que terminen este caso, y metan a todas las personas, especialmente los panameñistas, que no han ido a testificar, inclusive hay otros Cambio Democrático que no han ido a testificar y deben incluirlos, para que los panameños sepamos toda la verdad y no nada mas un parte de la verdad, que fue la que fabricó Kenia Porcell y Juan Carlos Varela”, indicó.

Los pagos -como consta en la acusación sellada que está en una corte de Nueva York- habrían beneficiado a un funcionario panameño, cuyo nombre no ha sido anotado en los documentos divulgados hasta ahora. No obstante, ese funcionario es descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno de Panamá” entre 2009 y 2014, periodo que corresponde al mandato presidencial de Martinelli, y, además, “familiar cercano” de los dos acusados.

Martinelli también ha recusado a la fiscal Tania Sterling y reclamado que no puede ser indagado, porque -según él- lo impide el principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición pactado entre Panamá y Estados Unidos. (El Departamento de Estado estadounidense y la embajada de Estados Unidos en Panamá han dicho que el principio de especialidad ya no aplica a Martinelli).

