Martinelli espera se respete Principio de Especialidad y no violen sus derechos

El expresidente Ricardo Martinelli fue citado este jueves al Ministerio Público, ubicado en el edificio Avesa, para rendir declaraciones sobre el caso New Bussines, aún cuando su fuerza legal ha presentado en diversas ocasiones advertencia sobre el Principio de Especialidad.

A su llegada al recinto, el exmandatario señaló que: “Me están violando mis derechos, la ley y sobre todo están violando el principio de especialidad contenido en el tratado de extradición que firmó Panamá y Estados Unidos, en 1904″.

Para Martinelli, “No me están haciendo daño a mi, están haciendo daño a Panamá y sobre todo al sistema de justicia donde no se respeta el debido proceso… Yo soy el empresario más grande en este país y me hacen esto, que no le harán al resto de los inversionistas”.

Se pudo conocer que el fiscal Emeldo Márquez, a cargo de la Físcalia Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, será el encargado de tomarle la declaración a Martinelli por un caso diferente por el que fue extraditado desde los Estados Unidos, lo que representa una violación a los derechos del exgobernante.

El Principio de Especialidad constituye una garantía en favor del extraditado, ya que solamente permite al Estado requirente juzgarlo únicamente por los delitos por los cuales se autorizó la extradición solicitada.

La fiscal Tania Sterling y la exprocuradora Kenia Porcell participaron ilegalmente en el proceso de extradición del expresidente Ricardo Martinelli, en momentos en que el caso solo podía ser manejado por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que el exmandatario gozaba de inmunidad por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Un informe de trabajo de Foley Hoag LLP revela, por ejemplo, que el 27 de septiembre de 2017, Sterling participó por teleconferencia de una reunión donde se revisó el borrador de la solicitud de extradición de Martinelli. Ese mismo día se da una reunión ilegal entre Porcell y el embajador de Panamá en Washington, Emanuel González Revilla.

Al consultarle sobre la presencia de Juan Carlos Varela por el caso Odebrecth, Martinelli le deseó lo mejor y que se le imparta justicia, “la que no se respetó a mi”.