Martinelli enfrentará juicios por New Businnes y Odebrecht en el 2023

Con Martinelli, ya son 21 personas las que serán enjuiciadas por el caso New Business . El juicio se celebrará a partir del 17 de abril, a las 9:00 a.m., y hasta el 28 de abril de 2023. Como fecha alterna, el juzgado reservó del 23 de mayo al 5 de junio de 2023.

