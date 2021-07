Martinelli afronta el nuevo juicio, ‘feliz y contento’, acompañado de diputados de CD

Las otras tres víctimas querellantes (Mauro Zúñiga, Juan Carlos Navarro y Rubén Polanco) habrían alcanzando acuerdos monetarios para retirarse del proceso. No obstante, este miércoles, Martinelli, cuando escuchó las preguntas de los periodistas sobre ese tema, dijo: “Yo no pago nada”.

“Esta es una pelea privada entre tres personas.: una señora que no se ha podido reponer de una pérdida del 2009 y dos personas que lo único que quieren es plata. Esto no conlleva nada mas”, dijo Martinelli. Se estaría refiriendo a tres de las seis víctimas querellantes: la excandidata presidencial del PRD en el 2009, Balbina Herrera; el dirigente perredista Mitchell Doens, y el abogado Rosendo Rivera.

