‘Martina y el Puente en el Tiempo’

Cuando se le pregunta sobre su estilo, Cooke Tapia no está seguro de tener uno. “Siento que dibujo muy diferente dependiendo del medio y lo que me dan ganas de hacer. Pero mis influencias tienden a ser más narrativas, como la forma en que coloco los paneles en una página, el flujo de la historia, ese tipo de cosas,” dice. “Soy una esponja temporal y sé que en dos años estaré dibujando muy diferente de lo que dibujo ahora. Seré una persona diferente entonces”.

You May Also Like