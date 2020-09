Martín Torrijos y Ramón Cardoze, ‘lesionaron’ el Dep. Olímpico del país.

ARTÍCULO 86: “Se entiende por EVALUACIÓN FÍSICO-MÉDICO de los ATLETAS, aquel conjunto de EXÁMENES MÉDICOS que determinan la APTITUD DEL ATLETA, para participar plenamente en el trabajo de entrenamiento, (esto lo debe hacer en forma completa EL CEMED, que no existe) y competencia además de posibilitar en términos generales un ADECUADO ESFUERZO en la búsqueda de los logros deportivos internacionales. (Es por ello urge investigar urgentemente todos los que aparecen en las Planillas Permanente y Temporales que realizan trabajos, supuestamente que se deben hacer en el CEMED, que no aparece, como algo que existe.

Tema de hoy: En el Coctel Deportivo del Dom. 20 de septiembre con ´Título Principal: ¿ ¡ “El Buen Gobierno”! ‘eliminó’ el CEMED en el 2020?. Dije que: El ‘HD’ MARCOS CASTILLERO, trate de leer la RESOLUCIÓN 11-97 que fue DEROGADA, antes de aprobar su PROYECTO DE LEY N° 318 que no ayudará en absolutamente Nada”. En Panamá casi no hay Deportólogos. Quizás por sus múltiples ocupaciones, y podría poner a su Suplente, también del Circuito 6-3 (Prov. de Herrera), Marcelino Arenas Peña, a leer la RESOLUCIÓN 11-97, que fue derogada, antes de aprobar (ya que el PRD controla la mayoría de votos) su Proyecto de Ley N°318. El interés no debe ser solo Modificar el Capítulo de la Ley 50 que habla sobre Dopaje. El cambio debe ser integral, pero con la ausencia de voluntad solo seguirá igual en el deporte Competitivo del Programa de JO que maneja el COI, con la ayuda de WADA.

