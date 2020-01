Prasklý 3. obratel a 2. naprasklý 🙈 Teď přemýšlejí co se mnou 👍 Ale budu v pořádku 💪 Díky všem za podpůrné zprávy… ty to výrazně vylepšují 😊 pic.twitter.com/3nlBYSYMw7

Chtěl bych Vám všem moc poděkovat za projevenou podporu od oznámení mé účasti na Dakaru 2020. Vaše zprávy byly prostě úžasné ♥️ Někdy bohužel stačí vteřina a je všechno jinak. S Jirkou Štrossem do Dakaru 2020 neodstartujeme, nedovolí nám to technický stav vozidla ani ten můj… pic.twitter.com/pV9HcpWpnL

You May Also Like