Martin Baron, referente del periodismo y director de The Washington Post, se jubila tras 45 años como periodista

El director del diario The Washington Post, Martin Baron , considerado un referente del periodismo, anunció este martes su jubilación , efectiva a finales del próximo mes, después de una prolongada carrera en la que también dirigió The Miami Herald y The Boston Globe.

