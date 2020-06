martes 9 de junio de 2020

Te preocupa un tema económico que está parado y que aún no ves cómo solucionar. Pero piensa que todo sucede por algo y que más adelante todo va a encajar perfectamente y para tu beneficio, incluso si no sabes muy bien cómo ha sucedido.

Cuanto más certeza tienes de todo lo que ha pasado, más crees que es hora de actuar en algún sentido. No te quedes de brazos cruzados si crees que debes de reclamar algo, estás en tu pleno derecho. Hay cosas importantes en juego y no sólo se trata de dinero.

No le des credibilidad a unas noticias o informaciones que carecen de todo fundamento y que te pueden hacer dudar de tu criterio o de lo que es real. No todo lo que lees o lo que escuchas es objetivo. Cuanta más precauciones tengas en esto, mejor.

Hoy no te preocuparás tanto por lo que piensen los demás y en eso vas a acertar porque realmente no merecerá la pena que te fijes en eso. Cuanto más creas en ti, mejor te va a ir, así que mantente firme. Cada uno debe averiguar cuál es su camino sin cortapisas.

Hoy puede que saltes enseguida ante unas palabras de alguien que te parecerán injustificadas y muy poco solidarias. Tu carácter se impondrá y no podrás contenerte. Pero aunque lleves razón, procura ser sutil y no parecer que vas a arrasar con todo. Ojo con la brusquedad.

