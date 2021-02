martes 9 de febrero de 2021

No debes dar tantas vueltas a un asunto de trabajo que al fin y al cabo no está en tus manos solucionar. Quizá lo mejor para ti sea poner distancia y ver los acontecimientos desde la barrera. Poco a poco entenderás ciertos mecanismos.

Si hoy no tienes demasiado tiempo para dedicarlo a una persona que te pide un favor, explícaselo con claridad para que no se sienta ignorada y tenga una mala imagen de ti. Busca otro momento para hacerlo y demostrar tu buena voluntad.

Hay un antes y un después para ti tras algunos acontecimientos en que has notado cómo algunas personas han reaccionado contigo y que te han dolido. Vas a tomar ciertas medidas y otra actitud, pero eso no significa que lleves contigo malas sensaciones.

