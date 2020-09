martes 8 de septiembre de 2020

No estaría de mas hacer un ejercicio de autoanálisis de vez en cuando, así que quizá es el momento de pensar lo que deseas en la vida y lo que significa todo lo que has hecho hasta el momento. Planta las bases de tus deseos y de lo que quieres conseguir.

Todo lo que sucede, sucede por alguna buena razón, así que no debes de preocuparte si eso que te ha pasado no es nada que te parezca positivo. Ya entenderás su significado dentro de poco. Espera y verás como el puzzle se coloca poco a poco.

Has tenido que renunciar a un viaje o a una estancia en el extranjero pero debes aceptarlo y esperar a que pasen los inconvenientes que han provocado ese retraso. No te preocupes, tendrás otra oportunidad pronto. Es cuestión de tiempo.

Te llega un wasap o un email de trabajo que te puede alterar de alguna manera ya que significa empezar a funcionar de una manera muy distinta la habitual y eso no te gustará demasiado. Inspira profundamente y sigue. No debes oponerte a lo que se impone.

No verás las cosas de la misma manera que un amigo o una amiga y eso puede llevarte a un pequeño disgusto pero debes de pensar que cada uno observa la realidad desde su perspectiva. Respétalo y procura no juzgar a nadie para no ser juzgado.

Volverás a entablar relación con alguien a quien hace tiempo no ves y lo cierto es que pensarás que quizá has perdido una buena oportunidad de relación afectiva seria con esa persona. Aún puedes recuperarla si actúas con mucha simpatía.

