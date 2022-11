martes 8 de noviembre de 2022

Ten cuidado con los conflictos y disgustos. Muchas veces son los demás quienes tratan de sacarte de quicio o hacerte daño de un modo u otro, pero hoy podrías ser tu mismo quien vaya con la espada en la mano, pero eso no te conviene y podrías salir mal parado. No les des a tus enemigos una excusa para causarte dolor o perjuicio.

Muchas personas de tu entorno te atacan o tratan de hacerte daño de un modo u otro, pero sobre todo porque no te entienden y solo ven en ti a alguien diferente. Hoy debes tener precaución, desenvolverte con prudencia y cautela, incluso procurar no tomar la iniciativa, porque así confundirás o despistarás a esos enemigos ocultos.

Tienes una gran protección frente a las traiciones y todo tipo de adversidades, y hoy tendrás oportunidad de comprobarlo. El destino te va a impedir que tomes una iniciativa o una decisión que podría ser perjudicial para ti, aunque tú creas lo contrario. No te encolerices si quieres hacer algo y no puedes, el destino te está ayudando.

