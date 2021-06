martes 8 de junio de 2021

No te entretengas ni pierdas el tiempo con personas que no te aportan nada incluso si es a través de las redes sociales. Aléjate de esos asuntos frívolos y céntrate en lo que realmente es importante para ti hoy, como los estudios o el trabajo.

No descartes un imprevisto en lo doméstico, algo que te puede poner en tensión porque al principio no sabrás cómo resolverlo. Pero alguien cercano, un vecino quizá, te dará una idea muy buena para resolver esa situación incómoda, pero poco grave.

Es muy importante que hoy suavices las tensiones en todos los ámbitos, pero especialmente en el trabajo, ya que puede haber algún momento de enfrentamiento de posturas. No entres en guerras que no te van a traer nada bueno.

No es día hoy para echar en cara nada a nadie y menos a un amigo o amiga que siempre está a tu lado, por mucho que no coincidas en sus conceptos o en sus opiniones. Debes dejar que cada uno opine lo que quiera. Esa libertad es lo más importante.

