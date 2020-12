martes 8 de diciembre de 2020

Hoy vas a pensar en la manera de pasar un tiempo de tranquilidad y calma con la familia y no te será difícil porque el día es muy propicio para ello. No tendrás demasiadas cosas pendientes que hacer ni en lo profesional ni en lo personal.

No creas que el paso del tiempo puede ser negativo, porque también da experiencia y perspectiva. Si alguien te lo hace ver hoy, no lo eches en saco roto, porque podría volverse un consejo muy útil antes de lo que crees y ayudarte a llegar a tu meta.

Antes de poner nada por escrito, reflexiona sobre lo que es conveniente que sepan los demás o no. A veces no sabemos hasta donde pueden llegar las opiniones e incluso si hacen o no algún tipo de año a otras personas. Ojo con el ruido de las redes sociales.

