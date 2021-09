martes 7 de septiembre de 2021

Es importante que aclares tus sentimientos y es muy posible que tengas confusión por alguien que has conocido este verano y que no estaba ni en tus planes ni en tu manera de ver la vida. Pero es lo que hay y debes de asumirlo.

No cargues solo o sola con un secreto que puede ser muy pesado, sobre todo si es algo relacionado con la familia, lo más sabio es que lo compartas. Verás como el afecto va a responder de una manera generosa y no te encontrarás sin apoyo.

No te dejes llevar por la sensación de que tu pareja te oculta algo. Si tienes sospechas y eso te tiene un poco en vilo porque no sabes muy bien cómo actuar, observa los hechos antes de decir nada. Poco a poco te darás cuenta de lo que es real.

You May Also Like