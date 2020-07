martes 7 de julio de 2020

No creas que es tan difícil perdonar a alguien que crees te ha hecho daño, incluso si es cierto. Ser clemente es un ejercicio de la voluntad y si lo haces, sentirás mucha liberación. Pruébalo y verás que no es nada negativo y que no pierdes nada haciéndolo.

No debes mostrar orgullo en las relaciones afectivas o con tu pareja porque podría producirse un alejamiento o una situación tensa y eso no facilita el buen entendimiento que necesitas ahora. La humildad es mucha veces la mejor de las armas.

Hoy alguien te hace llegar una información interesada. Ten cuidado con todo lo que recibes por las redes sociales o incluso lo que lees porque hay muchas cosas que no son ciertas y que pueden confundirte. Si se trata de algo comprometido, no tomes decisiones aún.

En un aspecto emocional de tu vida se va a producir un giro muy favorable para ti que no te esperas para nada. Te darás cuenta, por fin de un hecho importante y te explicarás algo que pasó hace tiempo y que no entendiste entonces. Todo se aclara en tu mente.

Calcula bien el tiempo, ya que hoy puedes sufrir retrasos y eso te hará quedar mal delante de jefes o superiores. Si explicas lo que te ha ocurrido con tranquilidad y sin agobio, te sentirás mejor y tu imagen no quedará dañada, no temas.

