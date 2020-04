martes 7 de abril de 2020

Quizá te convenga hoy apagar el móvil o al menos no obsesionarte con mirarle constantemente. Si lo haces, te darás cuenta del tiempo que pierdes en cosas que realmente no te aportan nada. Pon en tu vida otros intereses y no dejes que la realidad se te escape.

Aunque te gusta jugar siempre con las cartas boca arriba y no hacer trampas, hoy tendrás la tentación de decir una cosa que sabes que no es cierta para conseguir salirte con la tuya. Ojo con las mentiras porque con el tiempo pueden descubrirte.

Te faltará tiempo hoy para tomarte las cosas con calma porque quieres abarcar muchos temas a la vez, así que procura organizarte mejor. No es cuestión de correr hacia todos lados, así solo encontrarás estrés. Párate a pensar qué es lo más necesario y qué no lo es.

You May Also Like