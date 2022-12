martes 6 de diciembre de 2022

Debes tener cuidado, Dios dijo “hermanos” pero no “primos”. Eres enormemente generoso y lo das todo por aquellos que más quieres y hasta incluso por personas no tan cercanas a ti. Sin embargo, ten precaución porque van a intentar aprovecharse de ti y sacarte un dinero o un favor bastante importante. Piensa antes de hacer.

No pongas todas tus esperanzas en los asuntos del corazón, y en particular en las ilusiones que en estos momentos dominan cada vez más tu mundo emocional. Tienes un gran peligro de llevarte un desengaño, o por lo menos de que las cosas no salgan del modo que tú sueñas con tanta intensidad. Debes ir con más cautela.

You May Also Like