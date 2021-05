martes 4 de mayo de 2021

Puede que no te guste mucho que alguien te diga lo que piensa en realidad de un trabajo en el que has puesto mucho de ti. Pero será para mejorarlo y con toda la buena intención. Escucha los consejos y deja de lado cualquier tipo de soberbia.

Exigir a alguien algo que tu no eres capaz de hacer no suele dar buenos resultados, así que debes plantearte que es necesario poner en valor tus virtudes y dejar a los demás con las suyas sin hacer críticas. Ojo con mostrar cierta prepotencia.

Hoy te sentirás con más tranquilidad en general ya que has conseguido uno de tus objetivos, que puede ser el de no obsesionarte con una cuestión relativa a la salud. En ese sentido, las aguas vuelven a su cauce. Los demás notarán que estás mucho mejor.

Comprobarás que un asunto de colaboración con alguien en el que te has metido con ciertos temores va mucho mejor de lo que crees y que tus miedos no tenían ningún sentido. Eso te hace sentir bien y con mucha mayor seguridad en la tarea.

