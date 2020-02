Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 4 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No dejes que los papeles te rodeen y no sepas ni lo que tienes en ellos, porque aunque ya has ordenado mucho y adoptado la tecnología, aun te rodeas de informaciones que ya no necesitas para nada. Cambia tu manera de ver las cosas.

Tauro

A veces no dices lo que sientes en realidad porque crees que así te proteges, pero las situaciones no aclaradas con personas de tu entorno cercano pueden dar lugar a problemas posteriores. Piénsalo y actúa. Hoy alguien te sugiere un viaje o una fiesta.

Géminis

Hoy debes pararte un minuto y respirar profundamente antes de seguir adelante. Es cierto que hay algún tema que no ves que se resuelva, pero se aclarará dentro de muy poco. Escucha tu corazón y hazle caso. Cuanto más generosidad, mejor te sentirás.

Cáncer

Aunque tu lado romántico impera hoy en la parte más emocional, estás en un proceso para aclarar algunas ideas fundamentales respecto a lo que deseas en la vida y a tus sueños. Y llegarás a conclusiones muy positivas. Se lo contarás a una buena amiga.

Leo

No dejes que nada ni nadie te distraiga de tu objetivo en los estudios o en el trabajo hoy. Es importante que estés muy centrado para conseguir eso que te has propuesto y que realmente te traerá autoestima. No es día de salir a dar una vuelta ni de trasnochar.

Virgo

Si una persona no te interesa en realidad y no quieres más que una amistad con ella, no le debes prestar demasiada atención. La puedes confundir y provocar un conflicto. Aléjate cuanto antes de ella y si no puedes hacerlo, explícale las cosas claramente.

Libra

Es imposible no ser subjetivo, pero hoy vas a tener que mediar en un asunto y para ello deberás considerar todas las partes. Tu opinión será escuchada por muchos y debes apoyarte en la parte más racional de todo. Te escucharán muchas personas, ojo.

Escorpio

Algunas personas influenciables se dejarán llevar por ti y eso no es negativo, pero debes hacerlo no para satisfacer tu ego, sino para ayudarlas a progresar en algún sentido personal o profesional. Puedes ser un buen maestro o maestra de alguna materia.

Sagitario

Hoy vas a empezar a cambiar algunas cosas que no te gustan. Desde luego, lo más importante es encontrarte a gusto contigo mismo y por eso no vas a escuchar una opinión que te darán una y otra vez y harás lo que más te convenga.

Capricornio

Mejoran algunas circunstancias de amigos o familiares que se habían complicado un poco, probablemente por falta de dinero o trabajo. En ese sentido, te llega buenas noticias que te tranquilizan y que te hacen respirar y sonreír.

Acuario

Toca ajustar el presupuesto, ya que seguramente los ingresos no son los mismo que eran hace un tiempo y lo notas en la cuenta corriente y no debes generar más deudas. Olvida algunos caprichos por el momento. Ya tendrás tiempo de volver a pensar en ellos.

Piscis

No seas irónico si te encuentras con alguien que no se ha portado bien contigo. Simplemente se cortés y da media vuelta cuanto antes para no ponerte en evidencia. Al fin y al cabo, esa persona ya no te interesa y no tienes porqué mantener ningún contacto.