martes 30 de marzo de 2021

Pensarás cómo das un paso al frente para conseguir un propósito que tienes en mente. Esa estrategia puede funcionar si no intentas quitar a alguien lo que no te pertenece. Fija prioridades honestas y sigue por tu camino sin intentar ninguna maniobra.

Los ánimos están muy alterados pueden volverse contra ti, así que lo mejor es que no tomes partido públicamente por nada ni por nadie, al menos en este momento. Ya vendrá después la hora de posicionarte. Es importante que no te metas en batallas.

