martes 30 de junio de 2020

Si te preocupa el trabajo que tienes ahora porque no es el de antes y crees que es peor, lo mejor es que valores lo que tenías antes y lo que tienes ahora. El presente gana aunque no lo veas. Además, vas a adquirir nuevas experiencias valiosas.

Alguno signos muestran el camino de la reconciliación y del diálogo y es bueno que los sigas. Pero no se te olvide tener los pies en la tierra para poder hacerte cargo de todo con detalle y astucia. A pesar de las buenas intenciones, que las hay, no es oro todo lo que reluce.

Es posible que tengas que abordar una tarea o un trabajo de gran dificultad. Pero lo vas a conseguir si confías en ti y te preparas a conciencia. No será algo sencillo pero está en tu mano poder hacerlo, la calve estará en no desfallecer en ningún momento.

You May Also Like