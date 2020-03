martes 3 de marzo de 2020

Un antiguo compañero te llamará y te sorprenderá con su propuesta. No le digas que sí de inmediato, es mejor que te lo pienses por unos días, pero no la descartes de entrada. Tiene puntos muy apetecibles que te pueden dar mucha energía, pero también inconvenientes.

Si hace mella en ti el desánimo, busca a esos que sabes son un buen punto de apoyo siempre y verás cómo no te faltan buenos consejeros a tu alrededor. Al menos, te harán sonreír durante un rato. Céntrate en el presente y no des vueltas a lo que ya no tienes.

Ponte a caminar o ves al gimnasio, porque el sedentarismo no te sienta nada bien y quizá has dejado de hacer ejercicio por un pequeño problema de salud. Debes volver a ello cuanto antes. Por otro lado, esta noche alguien te dirá algo hermoso.

Si crees que alguien va a hacer por ti algo que no te apetece hacer, es posible que te encuentres con algún problema o incluso te enfades. En cualquier caso, es mejor que utilices tus habilidades sociales. No entres en discusiones directas, aprende a hacer estrategias.

