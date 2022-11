martes 29 de noviembre de 2022

La vida sentimental o familiar te va a proporcionar alegrías y todo ello va a contribuir a que hoy tengas un día bastante bueno e incluso en algunos momentos, feliz. En realidad, el destino solo te está haciendo justicia y estás recogiendo el cariño que has ido sembrando y los sacrificios que has ido haciendo por los seres queridos.

El mayor problema que tienes que afrontar no es la lucha con la vida o el enfrentamiento con la realidad, sino, sobre todo, la lucha que sostienes en tu interior contra ti mismo, aquellos conflictos que no se ven por fuera, pero que te provocan mucho sufrimiento. Hoy podrías encontrarte con alguna situación de este tipo.

No temas tomar una decisión muy importante o correr algún riesgo en una situación en donde quizás te lo podrías jugar todo, la suerte está de tu lado y las cosas te saldrán bien. No es momento de titubear o de retroceder, ahora debes tener confianza en tu destino porque no te va a dar la espalda. Va a ser un día afortunado.

