martes 29 de junio de 2021

Sigues un poco bajo o baja de ánimo porque no sale como habías planeado una asunto importante que significa una ganancia de dinero. Pero debes recomponerte y no dejar que nada frene tus sueños. Si una puerta se cierra conseguirás abrir otra.

Conoces muy bien cómo funciona una persona y por eso no puedes dejar que vuelva a hacer lo que acostumbra, ya que te perjudica y genera mal ambiente o tensión a tu alrededor. Ojo. Frena el asunto cuanto antes, no dejes que traspase barreras.

No cargues las tintas demasiado con una persona que ha hecho algo mal o ha cometido un error, porque aunque llevas toda la razón, no vas a solucionarlo con una presión desmedida. Dilo con tranquilidad y empatía y procura que lo entienda así.

Tienes el convencimiento de que hay un negocio que puede funcionar y es cierto, aunque también lo es que no debes poner todo tu dinero en ello ni hipotecarte sin medida alguna. Ten cuidado con lo que arriesgas, no te lances sin pensar.

No puedes dejar que algunas ideas te ofusquen, además sabes perfectamente que la impulsividad es tu fallo más importante, así que utiliza la inteligencia y no te empeñes en ciertas actitudes que no te convienen. Actúa con inteligencia y estrategia.

